PiS przeciwko kluczowemu projektowi dla bezpieczeństwa Polski. Reakcja Tuska

Do sprawy odniósł się też szef MON. "Głosowanie europosłów PiS i Konfederacji przeciwko uznaniu Tarczy Wschód za flagowy projekt na rzecz bezpieczeństwa UE to nie głosowanie przeciwko propozycji rządu. To głosowanie przeciwko bezpieczeństwu Ojczyzny i wbrew polskiej racji stanu. Maski opadły!" – uważa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tak tłumaczy się z tego Błaszczak

"Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska nie ma żadnych zdolności obronnych, a ten projekt ma na celu wyłącznie wypchnięcie USA ze Starego Kontynentu oraz stworzenie warunków do tego, aby zakupy zbrojeniowe państw UE dokonywane były wyłącznie we Francji lub Niemczech" – wskazał polityk PiS.

– Ultimate Building Machine to maszyna, która produkuje w bardzo krótkim czasie miejsca schronienia, magazyny, hangary. Przetwarza surowce i prefabrykaty. To jest taka duża drukarka, która jest w stanie w bardzo krótkim czasie wybudować coś, co dla Tarczy Wschód, a tak naprawdę dla wielu miejsc w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa, jest absolutnie konieczne – powiedział wówczas wicepremier Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do realizacji projektu Tarcza Wschód.