– We wszystkich wyborach od 2005 roku kandydat PiS był w drugiej turze – zauważa dla naTemat prof. Rafał Chwedoruk, politolog UW. – Siłą tych kandydatów było to, że nawet w przegranych w 2010 roku wyborach przez Jarosława Kaczyńskiego , pozyskiwali wyborców często odległych na co dzień od PiS – dodaje.

Jego zdaniem teraz będzie inaczej, ponieważ PiS jest osłabiony – wiele z tego, co przynosiło mu sukcesy, nie jest aktualne, a Karol Nawrocki nie kojarzy się z niczym, co przynosiło sukcesy tej partii, a więc ze sferą polityki gospodarczej, społecznej, obronnością – wylicza.

PiS-owi pozostaje odwoływanie się do wyborców Konfederacji, szukanie wspólnego mianownika. Sądzę, że będzie to głównie kwestia migracyjna. Bardzo wyraźnie widać też, że Karol Nawrocki próbuje mówić w sprawach Ukrainy zupełnie coś innego niż robił PiS przez ostatnie lata. W stanie elektoratu Konfederacji na dzisiaj, większa jego część zagłosuje na Nawrockiego niż na Trzaskowskiego.

Rozmówca naTemat nie ma wątpliwości, że Trzaskowski znalazłby się w idealnej sytuacji, gdyby Nawrocki był "numerem dwa", ponieważ to kandydatura, która nie wpisuje się w strategię PiS. – Jest słabo rozpoznawalny, niezwykle kontrowersyjny, jeśli przyjrzeć się życiorysowi i poglądom. Na dobrą sprawę prezydent Warszawy mógłby wygrać nie opuszczać ratusza do końca drugiej tury – dodaje.

Jakie szanse Trzaskowskiego w starciu z Mentzenem?

Profesor UW w nawiązaniu do wariantu Trzaskowski – Mentzen zauważył, że wtedy kandydat KO musiałby zrobić "coś więcej". – Też będzie faworytem, ale druga tura kosztowałaby go więcej wysiłku, to znaczy, że trzeba by przemodelować kampanię i wzmocnić negatywny przekaz, który pojawia się w kampanii każdego kandydata – przewiduje.