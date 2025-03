1. Płukanka z rumianku na jasne włosy

W czasach PRL, kobiety często wybierały naturalne metody, by zadbać o wygląd swoich włosów. Jednym z najpopularniejszych sposobów na rozjaśnienie włosów były płukanki z rumianku. Zioło to nie tylko rozjaśniało włosy, ale również nadawało im zdrowy blask. Rumianek działa również łagodząco na skórę głowy, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób z wrażliwą skórą.