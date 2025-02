Wazelina to sposób na trwałe perfumy – trik urodowy

Trwałość perfum zależy od wielu czynników, takich jak ich skład, intensywność nut zapachowych oraz rodzaj skóry, na którą są aplikowane. Osoby o suchej skórze mogą zauważyć, że zapach ulatnia się szybciej, ponieważ nie ma odpowiedniego podłoża, które mogłoby go zatrzymać.

Perfumy najlepiej trzymają się nawilżonej, lekko natłuszczonej skórze – i tu właśnie wazelina wchodzi do gry, bo pomoże utrzymać perfumy. Jak? To w końcu to produkt na bazie oleju, który tworzy na skórze warstwę ochronną, zabezpieczającą przed nadmiernym odparowywaniem perfum.