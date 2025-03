Główną rolę Paula Atryda odegrał 29-letni utalentowany aktor Timothée Chalamet . "Diuna" doczekała się też drugiej części. "Uwierzcie, Villeneuve udowodnił swoje reżyserskie mistrzostwo. Epickie widowisko science fiction z imponującą, gwiazdorską obsadą wbija w fotel i pozostawia widza z myślą, że czegoś takiego jeszcze w kinie nie widział. To Kino przez wielkie 'K'" – pisała w swojej recenzji Ola Gersz . Dziś tę serię wielu nazywa już popkulturowym fenomenem.

TVN pokaże w piątek pierwszą część "Diuny"

TVN wyszedł więc ze specjalną propozycję do swoich widzów. Jeśli, ktoś zastanawiał się, co obejrzeć w piątkowy wieczór, a lubi filmy science fiction, to stacja ma świetny plan. O godz. 20:00 zacznie się emisja pierwszej części "Diuny".