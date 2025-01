Jeszcze niedawno twórca pierwszej i drugiej części " Diuny " mówił w wywiadach, że stanie za kamerą trzeciej odsłony tylko pod warunkiem, jeśli "będzie ona lepsza niż poprzednie". Jednocześnie Denis Villeneuve zapowiadał, że "trójka" będzie ostatnią z tej serii, którą reżyseruje. Zdjęcia do niej mają się zacząć w połowie 2025 roku.

Tymczasem światowe media obiegły zaskakujące wieści. Producenci chcą "kuć żelazo, póki gorące" i nie zamierzają zatrzymać się na trzech sezonach. Jak donosi serwis World of Reel, w planach ma być już "Diuna 4" oraz kolejny serial.

Jordan Ruimy autor artykułu w serwisie World of Reel twierdzi, że Denis Villeneuve jest "dość poirytowany zamiarami studia Warner Bros i Legendary, co do rozwijania cyklu z nim lub nawet bez niego".