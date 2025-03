W piątek, na antenie Polskiego Radia, wicepremier zabrał głos w sprawie: – On teraz musi się tłumaczyć. Dzisiaj zostanie odwołany. Złożył dymisję. – mówił. Podkreślił również, że to pierwszy krok, a w kolejnym Ziejewski "ma obowiązek wyjaśnić wszystkie te sprawy".

Przypomnijmy, że portal WP opublikował artykuł dotyczący Zbigniewa Ziejewskiego , w którym wskazano, że objął on stanowisko w rządzie mimo poważnych wątpliwości dotyczących jego działalności.

Co więcej, polityk ma dzierżawić setki hektarów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz prowadzić z nim spory sądowe o miliony złotych. Tymczasem Ziejewski jako wiceszef MAP nadzoruje tę jednostkę. Zachodzi więc podejrzenie poważnego konfliktu interesów.

Kosiniak-Kamysz o apelu Dudy ws. broni jądrowej dla Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się także do wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy dla "Financial Times", w którym prezydent zaapelował do Stanów Zjednoczonych o rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Polski.