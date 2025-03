Masyw Tępej w Tatrach Wysokich wznosi się na wysokość 2286 m n.p.m. Choć nie prowadzą na niego oznakowane szlaki turystyczne, jest popularnym celem górskich wspinaczy. To surowe, wymagające miejsce, gdzie warunki mogą być zdradliwe i wymagają od miłośników gór zaawansowanych umiejętności wspinaczkowych.

Choć w miastach zima wydaje się łagodna, to w górach wciąż królują mróz, śnieg i lód. To właśnie w takich warunkach dwaj Polacy w wieku 31 i 38 lat podjęli próbę wspinaczki po słowackiej stronie Tatr. Niestety zapadający zmrok zaskoczył ich w trudnym rejonie, skąd z powodu pogarszających się warunków bali się ruszyć dalej.

Trudna akcja ratunkowa w ciemnościach. Słowaccy ratownicy ruszyli z pomocą Polakom

Słowaccy ratownicy górscy otrzymali zgłoszenie wieczorem. Sygnał telefoniczny był słaby, dlatego komunikacja ze wspinaczami odbywała się wyłącznie przez SMS-y. Czterech ratowników HZS wyruszyło w góry, by dotrzeć do poszkodowanych. Ze względu na trudne warunki musieli użyć lin poręczowych, by zabezpieczyć trasę. Akcję utrudniał silny wiatr i świeżo nawiany śnieg.