O tym, jak może się skończyć imprezowanie na pokładzie samolotu, pisze portal Wyborcza.pl . Historię sprzed kilku dni podesłała redakcji jedna z czytelniczek. Z jej relacji wynika, że na pokładzie samolotu lecącego z Katowic do Egiptu wydarzyła się nietypowa sytuacja.

Z Egiptu tą linią już nie polecą

Czytelniczka portalu dowiedziała się, że bilety powrotne tych osób zostały anulowane i będą one musiały szukać sobie transportu na własną rękę. Co więcej, mogą one dostać dożywotni zakaz latania tymi liniami. Po prostu nigdy już nie kupią biletu u tego przewoźnika.