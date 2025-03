Dach płonął, a oni się bawili. Tragedia w popularnym klubie nocnym na Bałkanach

To jedna z największych tragedii w Macedonii. W mieście Kočani spłonął klub nocny, w którym bawiło się półtora tysiąca osób. Do tej pory doliczono się ponad 50 ofiar śmiertelnych i ponad setki rannych. Pożar wybuchł w środku nocy, niewykluczone, że spowodowały go środki pirotechniczne używane w klubie.