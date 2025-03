Kandydat PiS bez szans? "KO bardziej zależało"

Co nam mówią te wyniki, jeśli popatrzymy na sukces Piątkowskiej szerzej, w skali kraju? W rozmowie z naTemat dr Mirosław Oczkoś, specjalista od marketingu politycznego uważa, że "w PiS tak naprawdę nie przyłożyli się do tych wyborów".

"Brawo Kraków, brawo Monika Piątkowska! Zdobyć w tych okolicznościach ponad połowę głosów, wyraźnie więcej niż PiS i Konfederacja razem, to jest coś. Ale to jest Kraków, nie kraj. Więc ciesząc się, traktujmy ten wynik też jak ostrzeżenie. Przed nami naprawdę wielkie wyzwanie" – stwierdził premier.

– PiS i tak jest w odwrocie. To, że Tusk pokazał ten sukces, to było wiadomo. Natomiast to się tak nie przenosi w skali kraju. Było coś do wygrania, jednak nie przekłada się to na jakiś sygnał, który pójdzie w Polskę – zaznacza dr Oczkoś.