Co łączy szefa Totalizatora Sportowego z profilem "Sok z Buraka"

"Tylko w sobotę 22 lutego 18 z nich zawierało linki do portalu Crowd Media. W niedzielę 23 lutego o godz. 9.23 na portalu pojawia się artykuł Dominika Kwaśnika pt. 'To się musiało tak skończyć! Andrzej Duda czeka na Trumpa, internauci kpią. Zobaczcie tylko te memy'. O godz. 11.45 link do tego tekstu trafia na profil 'Sok z Buraka' i w tej samej minucie ląduje m.in. na profilach 'Solidarni z WOŚP', 'Solidarni z TVN - fan club obywatelski', 'Mam dość PiS-u', 'Nie oglądam TVPIS' z takim samym dopiskiem: "To trzeba zobaczyć. Więcej w artykule" – czytamy.