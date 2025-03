Kaczyński mówił o wysokim rachunku za gaz swojej koleżanki. Internauci szybko zweryfikowali fakty. Fot. STACH ANTKOWIAK/REPORTER/ PIOTR KAMIONKA/REPORTER/ East News/ Montaż naTemat.pl

Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński opowiedział o telefonie, jaki otrzymał od znajomej, której rachunek za gaz – jak twierdzi prezes PiS – miał wynieść 120 tys. zł. – Dzwoni do mnie koleżanka, po prostu przerażona, bo dostała rachunek za gaz – relacjonował Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że kobieta, która mieszka w dużym domu, była zdruzgotana. Choć polityk nie widział jej domu, to wysnuł podejrzenia, że nie jest on ocieplony, co mogło wpłynąć na tak duży rachunek. Dodał, że pytał o rachunki swoich znajomych, którzy mają domy ogrzewane gazem. Ich rachunki, choć mniejsze, również były wysokie – wynosiły, jak twierdzi prezes, "około 20 tys. zł rocznie".

Kaczyński zastanawiał się, czy nie doszło do jakiegoś błędu, a także spekulował, że może gaz się ulatniał. – Trudno mi powiedzieć. Nie możemy się dłużej na to godzić, bo – używając potocznego określenia – z torbami pójdziemy – dodał, atakując rząd Donalda Tuska i podkreślając, że takie sytuacje są nie do zaakceptowania.

Internauci nie zostawili suchej nitki na Kaczyńskim. Żartują z domu "ocieplanego gazem"

Wypowiedź Kaczyńskiego natychmiast wzbudziła burzę w internecie. Użytkownicy zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z rachunkami za gaz. Choć niektórzy z nich również byli zmuszeni zapłacić wyższe kwoty, to żadna z podanych nie była tak drastyczna jak ta z historii prezesa PiS.

"No to mi wychodzi 4.800 rocznie" – podzielił się swoim rachunkiem użytkownik, wskazując na różnice w płaconych kwotach. Inny dodał: "Zamiast ocieplać dom gazem, mogła ocieplić styropianem", sugerując, że problem może wynikać z niewłaściwej technologii ocieplenia.

Nie zabrakło także żartobliwych komentarzy: "Ja bym wysłał do koleżanki CBŚ, bo może ma agregat na gaz i produkuje fentanyl na masową skalę. Tak się namierza też hodowców marihuany. Przez nadmierne zużycie prądu. No, chyba że kopie bitcoiny, ale to się robi na uczelniach". Wielu internautów również zadawało pytania: "Co oni w tych domach mają? Szklarnie? Co tam uprawiają?", sugerując, że rachunek Kaczyńskiego może być mocno przesadzony lub wskazywać na nielegalną działalność koleżanki.

Zielony Ład krytykowany przez Kaczyńskiego

Podczas swojego wystąpienia w Siedlcach Kaczyński nie tylko krytykował wysokie rachunki za gaz, ale także ideę Zielonego Ładu. Prezes PiS przekonywał, że regulacje te są "przeciwko zdrowemu rozsądkowi" i wprowadzą tylko więcej problemów.

