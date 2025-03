Co z postacią Kusego w kontynuacji "Rancza"? Fot. TVP

Przypomnijmy: "Ranczo" to serial komediowo-obyczajowy, który pokochali Polacy. Był emitowany w TVP1 od marca 2006 do listopada 2016. A wszystko zaczęło się od Lucy Wilskiej, która przyjechała z USA do opuszczonego domy swoich pradziadków. To jak później potoczyły się historie: "Amerykanki", Kusego, wójta Pawła Kozioła, jego żony Halinki, Lodzi i Czerepacha, członków słynnej "ławeczki" – śledziły przed telewizorami miliony widzów.

Do dziś serial cieszy się ogromną popularnością. Można go oglądać w serwisach streamingowych (m.in. na Netflixie). Powtórki "lecą" także w TV. Fani chętnie zaglądają również do Jeruzala, czyli słynnych serialowych Wilkowyj, gdzie nagrywano produkcję TVP.

Kontynuacja "Rancza". Co z rolą Kusego?

Sympatycy produkcji dopytują o kontynuację "Rancza". Niedawno pojawiła się szansa na stworzenie dalszej części tej historii, ale w formie audiobooka. – W naszym środowisku nic nie jest przesądzone, ale trwają na ten temat prace. Jest firma, która chce to wyprodukować. Przeprowadzone są już rozmowy z telewizją i Studiem A. Rozmawiamy na ten temat, żeby powstał "wypasiony" audiobook, a konkretnie wielogodzinne słuchowisko na podstawie scenariusza Andrzeja Grembowicza – mówił w lutym w rozmowie z Plejadą reżyser Wojciech Adamczyk.

Teraz pojawiła się wiadomość o tym, że głos zmarłego przed pięcioma laty Pawła Królikowskiego, który wcielał się w rolę Kusego, ma zostać wykorzystany w audiobooku. "Super Express" dowiedział się, że żona aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, wyraziła zgodę na użycie nowoczesnej technologii do odtworzenia jego głosu.

– Jeżeli mamy już takie możliwości technologiczne, że można wygenerować głos aktora i będzie mógł znowu do nas przemówić, choć go nie ma, to nie widzę przeciwwskazań. Wachlarz możliwości jest ogromny. Na pewno to świetna wiadomość, skoro żona się zgodziła. Myślę, że widzowie czekają na każdą z postaci – przyznał ostatnio Piotr Pręgowski, serialowy Pietrek.

