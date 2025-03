– Dzwoni do mnie koleżanka, po prostu przerażona, bo dostała rachunek za gaz – relacjonował Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że kobieta, która mieszka w dużym domu, była zdruzgotana. Choć polityk nie widział jej domu, to wysnuł podejrzenia, że nie jest on ocieplony, co mogło wpłynąć na tak duży rachunek. Dodał, że pytał o rachunki swoich znajomych, którzy mają domy ogrzewane gazem. Ich rachunki, choć mniejsze, również były wysokie – wynosiły, jak twierdzi prezes, "około 20 tys. zł rocznie".