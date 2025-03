PiS w tarapatach. Nowy sondaż pokazuje duży spadek poparcia wśród wyborców Kaczyńskiego

Najnowszy sondaż Ipsos dla TVP Info i "19:30" pokazuje znaczące zmiany w poparciu wyborców przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Koalicja Obywatelska prowadzi z wynikiem 31 proc., podczas gdy PiS traci poparcie, spadając do poziomu 28 proc. Powody do radości ma za to Konfederacja, która w badaniu otrzymała aż 16 proc. głosów wyborców.