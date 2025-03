PKW zajmowała się dziś właśnie sprawozdaniami finansowymi komitetów wyborczych. Wśród nich było i to złożone przez Konfederację. Wynik głosowania był miażdżący: za odrzuceniem było 8 członków PKW. Dziewiąty był nieobecny.

Członkowie PKW podkreślali, że sprawozdanie Konfederacji mogliby odrzucić z kilku powodów, bo partia zrobiła sporo bałaganu. Ale był jeden podstawowy warunek, który nawet nie pozwolił im się dokumentem zająć. Chodzi o to, że został złożony po czasie.

Każdy komitet miał 3 miesiące na złożenie dokumentów, każdy wiedział, że trzeba to zrobić najpóźniej 9 września. Sprawozdanie Konfederacji pojawiło się w PKW dzień później. Jej pełnomocnik miał tłumaczyć, że miał problemy z systemem ePUAP, ale nie umiał tego udowodnić.

Ile pieniędzy straci Konfederacja?

Na początek zostanie pozbawiona dotacji, czyli ok. pół miliona złotych. W drugiej kolejności straci prawo do odebrania subwencji.

Wiadomo, że przedstawiciele Konfederacji chcą poczekać na oficjalne dokumenty z PKW, a następnie zaskarżyć decyzję komisji w Sądzie Najwyższym. To normalna droga odwoławcza. Problem w tym, że skarga Konfederacji trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Jej status od wielu miesięcy jest kwestionowany, więc nie wiadomo, czy w przypadku pozytywnego dla partii Mentzena i Bosaka rozstrzygnięcia, rząd znajdzie podstawę do wypłaty pieniędzy.