Mentzen nie pozostał dłużny. W odpowiedzi stwierdził, że to mer Lwowa powinien mieć zakaz wjazdu do Polski. "Proszę wierzyć, że jak wygram (wybory prezydenckie - red.), pilnie się tym zajmę" – zaznaczył.

Roman Giertych ostro o Mentzenie

Do sprawy odniósł się Roman Giertych . W środę, 26 lutego, opublikował na platformie X (dawniej Twitter ) nowy wpis zatytułowany "List do Sławomira Mentzena". Zarzucił liderowi Konfederacji próbę zbudowania poparcia "na antyukraińskich nastrojach, które z takim trudem budował PiS".

Podkreślił również, że wspieranie Ukrainy w walce z Rosją leży w interesie Polski. "Uświadom to sobie w swym pustym czerepie, że jedyną nadzieją na to, że Pana pokolenie nie pójdzie do okopów, jest to, że utrzymamy jedność Europy wspierającej Ukrainę i zapewnimy naszym sąsiadom pieniądze i broń potrzebne, aby przeczekać do końca Trumpa lub Putina (a najlepiej ich obu)" – przekazał Giertych.