Uczestniczki i uczestnicy sondażu mieli do wyboru następujące partie: Koalicję Obywatelską, Konfederację, Nową Lewicę, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość , Razem lub inną formację. Badani mieli wskazać, która z nich zapewni największe bezpieczeństwo Polsce w skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa już ponad 3 lata, a posunięcia nowego – starego prezydenta USA Donalda Trumpa, jawnie niechętnego Europie, każą wątpić, po czyjej jej stronie: agresora czy ofiary.

Sondaż. Która partia zapewni Polsce największe bezpieczeństwo?

3,3 proc. Polska 2050 , 3 proc. Nowa Lewica , 2,2 proc. Razem , 1,2 proc. PSL .

Sondaż partyjny. Kto z kim czuje się bezpiecznie

Okazuje się, że wskazania respondentów powiązane są z takimi czynnikami jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia. Koalicja Obywatelska to "najbezpieczniejsza" partia dla dojrzałych Polek i Polaków – wskazuje ją 40 proc. ankietowanych, którzy ukończyli 50 lat. Ugrupowanie Donalda Tuska jest postrzegane jako najsolidniejszy gwarant bezpieczeństwa zwłaszcza przez osoby lepiej sytuowane (37 ankietowanych przekraczających 7 tys. zł netto dochodu miesięcznie), a także Polki i Polaków z wyższym wykształceniem (35 proc.). Tradycyjnie to KO najczęściej wskazują też mieszkanki i mieszkańcy największych miast (40 proc.).

Gorzej za to KO radzi sobie wśród młodych – jako formację najbardziej zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa widzi ją tylko 15 proc. ankietowanych do 24 roku życia. Wśród najmłodszych wyborców za "najbezpieczniejszą" dla Polski uchodzi Konfederacja kierowana przez Sławomira Mentzena – wskazuje ją 35,4 proc. ankietowanych osób między 18 a 24 rokiem życia.