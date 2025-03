Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że sekcja zwłok Barbary Skrzypek odbędzie się jeszcze we wtorek 18 marca. – Oczywiście ma to na celu ustalenie właściwymi metodami przyczyny zgonu. Jest to standardowa decyzja, która w każdej sprawie tego rodzaju byłaby podjęta – powiedział prokurator na konferencji prasowej.