Piotr Skiba poinformował w poniedziałek (17 marca) na konferencji prasowej, że prokuratura regionalna wyznaczy śledczych spoza okręgu warszawskiego do przeprowadzenia postępowania w sprawie śmierci Barbary Skrzypek . Rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej podał też nowe szczegóły dotyczące samej śmierci wieloletniej urzędniczki.

Śmierć Barbary Skrzypek. Prokuratura w Warszawie podała nowe szczegóły

Po tym, jak śledczy dowiedzieli się o zdarzeniu, zostali przesłuchani jej bliscy. – Ze wstępnych informacji wynikających z protokołów przesłuchania nie wynika, by twierdzili oni, że do zgonu osoby najbliższej przyczyniły się działania osób trzecich – tłumaczył prokurator.

Mówił, że rodzina nie poinformowała o śmierci policji ani prokuratury, a ciało od razu przewieziono do zakładu pogrzebowego. Lekarz pogotowia, jak wyjaśnił Skiba, w karcie zgonu wpisał "zgon nagły z nieznanych przyczyn".

Skiba zrelacjonował też zapisy protokołu przesłuchania. Wynika z nich, że chciał wziąć w nim udział adwokat Barbary Skrzypek, Krzysztof Gotkowicz. Prokurator potwierdził, że nie został on dopuszczony do przesłuchania przez prok. Ewę Wrzosek.

– Jest różnica, jeśli chodzi o rolę pełnomocnika pokrzywdzonego, który ma obowiązek być informowany o wszystkich czynnościach procesowych i zgodnie z przepisami Kodeksu karnego być dopuszczony do wszystkich czynności procesowych, w tym przesłuchań. Jest to prawo pokrzywdzonego. Inna jest rola pełnomocnika świadka – powiedział rzecznik prokuratury.

I dodał: – Może być ustanowiony, może być dopuszczony do przesłuchania, jeśli istnieją do tego warunki, o których mowa w art. 87 par. 2 i 3. Prokurator uznała, że takich warunków nie ma. Skiba podkreślił jednocześnie, że w tej konkretnej sprawie do prokuratury nie wpłynął taki wniosek.