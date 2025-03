Śmierć Barbary Skrzypek, znanej jako "pani Basia", wywołała lawinę teorii spiskowych. Z jednej strony PiS oskarża prokuraturę o jej "zaszczucie", z drugiej zaś da się słyszeć głosy, że "zginęła", bo miała za dużą wiedzę o PiS. Przypomnijmy: na razie nie ma informacji o przyczynie śmierci Barbary Skrzypek. To, co pojawia się w internecie, to spekulacje, które ich głosiciele często próbują przebrać za twarde fakty.