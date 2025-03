Egipt to bardzo popularny kierunek na wiosenne wakacje. Polaków nie brakuje już od kilku miesięcy, a teraz wiele osób wyjeżdża tam, bo kuszą ich bardzo niskie ceny. Niestety, podczas all inclusive w Egipcie trzeba mieć się na baczności, o czym przekonali się turyści z Rosji , którzy walczą z prawdziwą epidemią. Sytuacja jest bardzo poważna.

All inclusive w Egipcie kończą w łazience. Niektórzy aż mdleją

Sytuację rosyjskich turystów opisał Onet. We wpisach publikowanych w mediach społecznościowych na bardzo poważne dolegliwości skarżą się podróżni, którzy postanowili wyjechać na all inclusive do miejscowości Makadi. Jest ona oddalona zaledwie 35 km do Hurghady, która jest ulubionym kurortem Polaków.