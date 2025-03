All inclusive na majówkę i Wielkanoc coraz popularniejsze. Polacy nie chcą zostawać w kraju Fot. 123rf.com

Kwiecień i maj należą w Polsce do miesięcy pogodnych, jednak na upały raczej nie ma wtedy co liczyć. Zupełnie inaczej jest w Egipcie, czy Tunezji, gdzie słupki rtęci zdecydowanie przekraczają 25. kreskę. To w połączeniu z przystępnymi cenami sprawia, że Polacy zamiast "mycia okien dla Jezusa" wybierają ciepłe all inclusive wolne od zmartwień.

All inclusive na Wielkanoc coraz popularniejsze. Jest też tańsze niż w majówkę

Statystykom dotyczącym wyjazdów w okresie Wielkanocy i majówki przyjrzało się Travelplanet.pl. Z danych do 1 marca wynika wyraźnie, że zainteresowanie wyjazdami w okresie Wielkanocy jest większe niż przed rokiem.

W sumie to nietrudno się temu dziwić. Druga połowa kwietnia to już okres bardzo ciepłej i słonecznej aury w wielu krajach basenu Morza Śródziemnego. Z danych Travelplanet wynika, że na urlopy all inclusive w tym czasie chętnie wyjedziemy do Turcji, Egiptu, czy Tunezji, czyli krajów arabskich. Z europejskich kierunków największym zainteresowaniem cieszą się Grecja i Hiszpania.

A co z cenami? Jeżeli wybierzecie Hiszpanię, to ceny wyjazdów (niekoniecznie z all inclusive) będą zaczynały się od 1962 zł. Nieco więcej trzeba będzie zapłacić za Turcję (2352 zł) czy Grecję (2476 zł). Ponad 3 tys. zł trzeba natomiast zarezerwować na wyjazd do Tunezji lub Egiptu. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny te są o kilkaset złotych niższe niż w przypadku przypadającej kilka dni później majówki.

– Statystyki rezerwacyjne mówią, że w wypadku Turcji różnica wynosi przeciętnie 370 zł, Hiszpanii – prawie 300 zł, Egiptu – niemal 400 zł a Grecji – ok. 700 zł – przyznaje Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl porównując ceny wyjazdów w okresie Wielkanocy i majówki.

Zamiast grilla all inclusive w Turcji lub Egipcie. Polacy nie chcą spędzać majówki w kraju

Do zagranicznych wyjazdów w trakcie Wielkanocy i majówki zachęcają także ich terminy. Wystarczy wziąć 4 dni urlopu, żeby w pracy nie pojawił się aż przez 9 dni z rzędu. W przypadku majówki mogą to być nawet 3 dni urlopu, jeżeli np. odbiór za 3 maja (sobota) weźmiecie w piątek 2 maja.

Na liście najpopularniejszych kierunków dominuje Turcja (wybór 38,8 proc. klientów). Dalej jest Egipt (16,6 proc.), Grecja (13,4 proc.), Hiszpania (9,8 proc.) i Tunezja (4,2 proc.). Co ciekawe, choć ceny są nieznacznie niższe niż przed rokiem (średnia 3001 zł zamiast 30026 zł), to zainteresowanie jest mniejsze.