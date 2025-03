Polacy liderami turystyki na Malcie. Wyprzedziliśmy nawet Brytyjczyków

Zaprezentowane właśnie dane są bardzo interesujące i potwierdzają, że Malta już na dobre zagościła w świadomości Polaków . Mało tego, wprost przepadamy na jej punkcie. W styczniu 2025 roku jej urokami cieszyło się aż 30 811 turystów z Polski, co zapewniło nam tytuł najliczniejszej nacji w tym urokliwym archipelagu. Co ważne, doszło do tego po raz pierwszy w historii.

Malta kierunkiem idealnym na zimę i wiosnę. Właśnie teraz jest najpiękniejsza

Wielu turystów zna Maltę jako zatłoczony i pokryty kamieniem kraj, w którym brakuje zieleni. Wszystko to jest konsekwencją podróżowania tam w szczycie sezonu, czyli od maja do października.

Jeżeli chcecie doświadczyć prawdziwego piękna tego kraju, poznać go od strony spokojnej i zielonej wyspy, koniecznie pojedźcie tam zimą, wiosną, ewentualnie późną jesienią. Prawdziwym rajem, w którym uciekniecie od zgiełku i pędu dużego miasta jest Gozo. To druga co do wielkości wyspa archipelagu, którą da się przemierzać wzdłuż i wszerz dzięki licznym szlakom turystycznym. Ewentualnie buty trekkingowe możecie wymienić na kajak i poznać tamtejsze wybrzeże z zupełnie innej perspektywy. Przy dobrej pogodzie jest to możliwe nawet w lutym lub marcu.