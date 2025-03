Od 20 kwietnia 2025 roku turyści odwiedzający województwo podlaskie będą mogli skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego, oferującego dofinansowanie noclegów w wysokości od 200 do 400 zł. Wnioski o udział w programie dla właścicieli obiektów noclegowych można składać od 24 marca do 11 kwietnia 2025 roku.

Ile wyniesie bon turystyczny w 2025 roku?

Kwota wsparcia zależeć będzie od rodzaju noclegu i wyniesie od 200 do 400 zł.

Aby skorzystać z bonu, turyści będą mogli wygenerować go w formie kodu otrzymywanego na numer telefonu. Proces obsługi programu powierzono Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), która od 24 marca uruchomi stronę internetową podlaskibonturystyczny.pl. Początkowo będzie ona dostępna dla przedsiębiorców zgłaszających swoje obiekty do programu, a od 20 kwietnia dla turystów chcących skorzystać z dofinansowania.

Właściciele obiektów noclegowych zainteresowani udziałem w programie mają czas na zgłoszenia od 24 marca do 11 kwietnia 2025 roku. Po weryfikacji zgłoszeń, turyści będą mogli korzystać z bonów od 20 kwietnia, co ma na celu zachęcenie do odwiedzenia Podlasia i wsparcie lokalnej branży turystycznej.