Na punkcie tego "kosmicznego" podkładu Polki oszalały. W internecie znalazłam go o połowę taniej

Niektórzy mówią o nim "najlepszy podkład na świecie" albo "kosmiczny podkład koreański". Wygląda jak czerwona puderniczka, w środku ma puszek do aplikacji, lusterko i gąbeczkę nasączoną podkładem. Jego nakładanie wygląda na bajecznie proste. Robi furorę od jakiegoś czasu, a jedyne co odstraszało to jego cena. Ale bez obaw – znalazłam go kilkadziesiąt złotych taniej! Oto, gdzie go kupicie.