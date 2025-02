Psikniesz rano, a pachniesz do wieczora. Te kultowe perfumy są na wyprzedaży w Hebe

W perfumerii Hebe pojawiła się wyjątkowa promocja na jedne z najbardziej kultowych i trwałych perfum – La Vie Est Belle o pojemności 75 ml. Te niezwykle cenione zapachy teraz dostępne są teraz z 26 proc. rabatem. To wyjątkowa okazja, by przetestować ten zapach a od siebie mogę zdradzić – jedno psiknięcie utrzymuje się od rana do wieczora.