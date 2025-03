Co zrobić, by perfumy pachniały dłużej? Triki od babci Fot.Pexels

Co zrobić, by perfumy pachniały dłużej? Triki od babci

1. Nawilżenie skóry i wazelina – podstawa trwałego zapachu!

Perfumy lepiej trzymają się na dobrze nawilżonej skórze. Suche ciało pochłania zapach znacznie szybciej, dlatego warto przed użyciem perfum nawilżyć skórę. Możesz zastosować balsam do ciała, oliwkę lub masło do ciała – ważne, aby miało lekką konsystencję, bo to zapobiegnie nadmiernemu wchłanianiu zapachu.

Moja babcia zamiast tego korzystała z wazeliny. Nakładała ją na nadgarstki, dekolt czy zgięcia łokci. Wazelina stworzy warstwę ochronną, która zapobiegnie szybkiemu ulatnianiu się zapachu. Ważne, by nie przesadzić z ilością, bo wazelina jest dosyć tłusta – wystarczy jej niewielka ilość, by zapach dłużej się utrzymywał.

2. Perfumy nakładamy na ciepłe miejsca

Moja babcia zawsze mówiła, że perfumy najlepiej trzymają się na ciepłych miejscach na ciele. W praktyce chodzi o te partie, które naturalnie emitują ciepło, jak nadgarstki, za uszami, w zgięciach łokci, na dekolcie czy za kolanami.

Te miejsca "podgrzewają" zapach, przez co staje się on intensywniejszy i dłużej się utrzymuje. Co do włosów – zdania są podzielone. Niektórzy ostrzegają, bo alkohol zawarty w perfumach wysusza włosy. Inni wskazują, że jedno psiknięcie z dalszej odległości da nam mocny zapach i raz na jakiś czas można ten sposób wypróbować. Sami decydujcie.

3. Nie pocieraj nadgarstkami!

A to jest klasyk – sama wiele razy tak robiłam! Niezliczona ilość osób pociera nadgarstki po nałożeniu perfum, myśląc, że w ten sposób zapach lepiej się uwolni. Niestety, nic bardziej mylnego! Pocieranie może sprawić, że perfumy stracą swoją pierwotną strukturę, a zapach stanie się mniej intensywny. Jeśli chcesz, by perfumy utrzymywały się na skórze jak najdłużej, spryskaj je delikatnie, pozwól im wchłonąć się naturalnie.

4. Perfumy na bieliznę

Może brzmi trochę nietypowo, ale uwierz mi, to działa! Perfumy spryskane na bieliznę, szczególnie na delikatne tkaniny, takie jak jedwab czy bawełna, mogą długo utrzymywać się przez cały dzień. Moja babcia zawsze mówiła, że to taki sekret, który pozwala zapachowi subtelnie otulać cię przez wiele godzin. Ale ostrzegam – zapachu już nie pozbędziecie się do czasu prania.

5. Psikaj na ubrania – na pewno?