– Do niedawna nie mieliśmy konsensusu w tych dwóch aspektach – zawieszenia broni w kwestiach energetycznych i infrastrukturalnych oraz moratorium na ostrzał na Morzu Czarnym – mówił wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff w programie "Hannity" na Fox News. Dodał, że "dziś dotarliśmy do tego punktu". Jego zdaniem jest to już krótka droga do całkowitego zawieszenia broni.