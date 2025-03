Pełen obaw wydaje się Wołodymyr Zełenski . Ma powody: gdy Biały Dom wypuszczał komunikat o częściowym zawieszeniu broni i nieatakowaniu infrastruktury krytycznej, w Kijowie zawyły syreny obrony przeciwlotniczej. Było to już po tym, jak Kreml poinformował, że Putin zgodził się wstrzymać ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej na 30 dni i wydał już właściwy rozkaz rosyjskiej armii.

Zełenski wręcz drwił z rozmów Trumpa z Putinem . – Ameryka jest niezależnym państwem i może rozmawiać z Rosją , o czym tylko chce. Wydaje mi się, że są to ich dwustronne relacje. Chociaż, bez wątpienia, mają też wpływ na naszą sytuację – mówił dziennikarzom.

Tłumaczył, że Putinowi tak naprawdę chodzi nie o pokój, ale o postawienie Ukrainy pod ścianą. Jego zdaniem Rosja planuje kilka kierunków ofensywy, by wywrzeć maksymalnie silną presję na jego kraj, a tego Trump nie rozumie.

– Ukraina nie może być pozycją w jadłospisie dla Putina. My nie jesteśmy sałatką, nie jesteśmy kompotem dla tego człowieka, nie zważamy na jego apetyt – dodał ukraiński przywódca.

Zapewnił też, że jeśli Rosja będzie wbrew zapowiedzi przeprowadzać ataki na infrastrukturę, to Ukraina nie pozostanie dłużna.

Putin ograł Trumpa

A to bardziej kłopotliwe dla Ukrainy niż Rosji, bo ostatnio udanie atakowała rosyjskie składy paliw i rafinerie. Dodajmy też, że Ukraina szykuje się do kolejnego ataku na most nad Cieśniną Kerczeńską, który utrudniłby zaopatrzenie Krymu.