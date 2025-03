Fot. Associated Press/East News

Powinna była przerodzić się w co najmniej irytację, gdy pewien biznesmen zapytał Putina, czy przypadkiem nie spóźni się na rozmowę z Białym Domem, a ten machnął ręką i zaczął się śmiać. Świetnie bawiła się również jego publiczność. Roześmiany Putin do słuchawki podszedł godzinę później.

To jego stary numer : kazać czekać, upokarzać. Załatwiał tak już wielu światowych przywódców . Biały Dom prawdopodobnie nie był przygotowany na taki rozwój sytuacji. Ale, co znamienne, komunikaty wychodzące z Waszyngtonu ani słowem nie wspominają o żadnym spóźnieniu Putina. Trump zamiast rzucić słuchawką i obrzucić Putina stekiem wyzwisk, pokornie czekał.

Kulisy rozmowy Trump – Putin. Rosjanin upokorzył amerykańskiego przywódcę

Biały Dom potwierdził jedynie, że rozmowa zaczęła się o godzinie 14:00 czasu brytyjskiego, co potwierdza godzinne opóźnienie. Różne źródła podają też różny czas rozmowy: od 1,5 do 2,5 godziny.

Jak odwdzięczył się Putin? Cóż, nie wiemy, czy Witkoff faktycznie czekał na Putina. Wiemy za to, że czekał Trump, a Putin postarał się, żeby (tym razem?) widział to cały świat.

Tym razem Trump nie pisnął ani słowem

"Moja dzisiejsza rozmowa telefoniczna z prezydentem Putinem Rosji była bardzo dobra i produktywna. Uzgodniliśmy natychmiastowe zawieszenie broni w zakresie całej energii i infrastruktury, rozumiejąc, że będziemy szybko pracować nad całkowitym zawieszeniem broni i ostatecznie nad ZAKOŃCZENIEM tej okropnej wojny między Rosją a Ukrainą. Ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem!" – napisał Trump w swoim niepowtarzalnym stylu na Truth Social.

"Omówiono wiele elementów Kontraktu Pokojowego, w tym fakt, że giną tysiące żołnierzy, a zarówno prezydent Putin, jak i prezydent Zełenski, chcieliby, aby się to zakończyło. Ten proces jest teraz w pełni sił i efektów, a my, miejmy nadzieję, dla dobra ludzkości, wykonamy zadanie!" – dodał. To jego pierwszy komentarz po rozmowie.