5 zł za masło w Dino, ale jest "haczyk". Biedronka i Lidl też przeceniają, tylko trzeba się spieszyć

Masło już nam się trochę nomen omen przejadło, ale to nie znaczy, że jak już się o nim tyle nie mówi, to jest już tanie. Nie przebiło w marketach granicy 10 zł, jednak jego regularna cena to ponad 7 zł. Nie trzeba jednak przepłacać, bo sieci co chwilę robią promocję. Jedna z nich właśnie zaczęła się w Dino i trwa tydzień. Tanie masło w Biedronce i Lidlu kupimy jeszcze tylko dziś (tzn. 19 marca).