Placki ziemniaczane bez tarcia. Robię je w mig na słono i słodko

Tradycyjne placki ziemniaczane są pyszne, ale mają jedną wielką wadę – sposób przyrządzania. Kto dzisiaj ma czas i cierpliwość, żeby trzeć ziemniaki na tarce? Kojarzy mi się to tylko z dodatkową robotą i towarzyszącym jej bałaganem w kuchni.

No chyba, że macie robota, który za was ziemniaki obierze – jednak wtedy będziecie musieli i jego wyczyścić. Dlatego, gdy mam ochotę na placki ziemniaczane wybieram te z ziemniakami gotowanymi. Cała praca polega na połączeniu składników w jedną masę i usmażeniu. Oto, jak to zrobić.