Problem z ustawą saszetkową

Objęcie saszetek nikotynowych akcyzą wprowadzano pod obietnicą milionowych wpływów do budżetu. Tymczasem z powodu zapisu o wycofaniu z rynku aromatów innych, niż "tytoniowy", branża wylicza straty.

170 mln złotych miało wpłynąć do budżetu z akcyzy na tych produktach w ciągu trzech lat i jeśli nowelizacja ustawy przejdzie, te pieniądze przejdą rządowi koło nosa. Do tego konsumenci kupujący takie produkty prawdopodobnie przerzucą się do szarej strefy. Branża wskazuje jeszcze na możliwość sprowadzania saszetek z Czech, gdzie nie obowiązują takie obostrzenia.