Zwiastun 2. sezonu "The Last of Us" bije rekordy oglądalności. Ile razy go obejrzano? Fot. materiał prasowy / HBO

"The Last of Us" uchodzi za jeden z najbardziej sztandarowych seriali platformy Max. Adaptacja słynnej gier wideo od Naughty Dog zdobyła dwa lata temu aż osiem statuetek Emmy, czyli telewizyjnych Oscarów. Produkcja telewizyjna może pochwalić się znakomitymi rolami wykreowanymi przez Pedra Pascala ("Gra o tron") i Bellę Ramsey ("Catherine zwana Birdy").

Fabuła postapokaliptycznego serialu skupia się na odbudowywaniu społeczeństwa, które niemalże całkowicie wypleniła globalna pandemia pasożytniczego grzyba z rodzaju Cordyceps. Przemytnik Joel jest jednym z ocalałych, który otrzymuje zlecenie polegające na przetransportowaniu odpornej na "wirusa" nastolatki o imieniu Ellie do szpitala w Salt Lake City będącego kryjówką antyrządowej organizacji zwanej Świetlikami.

Zwiastun 2. sezonu "The Last of Us" pobił rekord oglądalności

"The Last of Us" powróci z drugim sezonem już 13 kwietnia. Przypomnijmy, że w finale poprzedniej odsłony Joel zabija wszystkie Świetliki w szpitalu w Salt Lake City i zabiera stamtąd nieprzytomną Ellie. Mężczyzna nie chciał, by jego przyszywana córka oddała swoje życie, by lekarze mogli stworzyć skuteczną szczepionkę na Cordyceps. W nowym odcinkach bohaterowie zmierzą się z pokłosiem decyzji przemytnika.

Niedawno światło dzienne ujrzał zwiastun 2. sezonu hitu. Zapowiedź jest tak popularna, że ustanowiła nowy rekord oglądalności dla HBO i Max. Jak przekazał portal branżowy "Deadline", który powoływał się na dane Warner Bros. Discovery, trailer kontynuacji "The Last of Us" w ciągu pierwszych trzech dni od premiery obejrzano na całym świecie ponad 158 mln razy.

