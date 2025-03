Początek serialu, oddział policji wyważa drzwi domu rodziny Millerów. Matka w panice kładzie się na ziemi, ojciec zalewa funkcjonariuszy serią pytań, a starsza córka cała we łzach pada w progu łazienki. Uzbrojeni policjanci wchodzą na piętro, gdzie znajdują 13-letniego Jamiego leżącego jeszcze w piżamie w łóżku. To jego właśnie szukają. Chłopiec dowiaduje się, że służby zamierzają aresztować go pod zarzutem morderstwa.