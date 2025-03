TUI miało odwołać część lotów na all inclusive w Turcji z Krakowa. W systemie już ich nie ma Fot. Michal Wozniak/East News

Nieoficjalna informacja o anulowaniu lotów pojawiła się na jednej z publicznych grup dyskusyjnych w mediach społecznościowych. Z przekazanych tam informacji wynikało, że TUI odwołało część lotów z Krakowa do tureckiej Antalyi w szczycie sezonu. W sieci zawrzało.

TUI miało odwołać część lotów z Krakowa do Turcji

We wpisie widniał screen wiadomości, którą turystka dostała od biura podróży TUI. Z przekazanych tam informacji wynikało, że touroperator mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będzie latał do Antalyi w Turcji we wtorki od 1 lipca do 23 września włączenie.

Informację o odwołaniu połączenia dostali klienci TUI, którzy mieli już zarezerwowany wylot w jednym z anulowanych terminów. Takich osób mogło być wiele, biorąc pod uwagę popularność biura podróży, a także fakt, że all inclusive w Turcji to najpopularniejsza oferta u touroperatorów, a Kraków to drugie największe lotnisko w Polsce.

O komentarz do sprawy spytaliśmy biura podróży TUI. Do momentu publikacji tego artykułu touroperator nie odpowiedział na nasze pytania. Jednak, jak sprawdziliśmy, w ich systemie rezerwacyjnym nie ma ani jednego wyjazdu z wylotem we wtorek w terminie od 1 lipca do 23 września.

W sekcji komentarzy pojawiła się informacja, że połączenie miało zostać zrealizowane przez linię Ryanair Sun. To czarterowa odnoga Ryanaira. Skontaktowaliśmy się z przewoźnikiem. Na odpowiedź czekamy.

Alternatywa dla odwołanego lotu na all inclusive z Krakowa do Turcji

Podróżni nie zostali jednak z niczym. Zgodnie z treścią wiadomości TUI miało zaproponować podróżnym możliwość wylotu na wakacje z lotniska w Katowicach. Oba miasta dzielą 84 km, a trasę da się pokonać w niespełna 1,5 godziny samochodem. Nie jest to więc duży problem.

Z drugiej jednak strony podróżni nie po to rezerwują wylot ze swojego miasta, żeby ostatecznie dojeżdżać do innego miasta. Problemem może okazać się też podróż z małymi dziećmi. Z utrudnieniami mierzyłyby się także osoby które nie mają własnego auta. Na lotnisku musieliby być już o 8 rano, a biorąc pod uwagę czas dojazdu, budzik musiałby obudzić ich nad ranem.

Drugą opcją, którą TUI miało zaoferować podróżnym, jest możliwość odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji mieliby oni otrzymać pełen zwrot kosztów. Jednak o znalezienie nowej oferty w równie przystępnej cenie co w fisrt minute i konkretnym terminie może już nie być łatwo.