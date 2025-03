Podróże do Chorwacji z każdym rokiem stają się popularniejsze. W tym roku wielu podróżnych będzie mogło odkryć kolejną jej część, za sprawą uruchomienia przez Ryanaira trasy z Wrocławia do Rijeki. Jednak niezależnie od tego, czy do Chorwacji jedziecie samochodem, czy lecicie samolotem, uważajcie podczas szukania noclegów. Oszustwo dobrze znane z Zakopanego działa też nad Adriatykiem.