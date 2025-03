Jak prać wełnę i kaszmir? Błąd przy praniu swetrów Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Jak prać swetry – kaszmirowe i wełniane? To klucz, by ich nie zniszczyć

Wełniane i kaszmirowe swetry wymagają odrobiny czułości, ale jeśli się do nich odpowiednio podejdzie, odwdzięczą się miękkością i ciepłem przez wiele sezonów. Pranie ich w gorącej wodzie i intensywne wirowanie to największy błąd, przez który trafiają do kosza zamiast do szafy. Wielu z nas go popełnia. Więc następnym razem – delikatność przede wszystkim! Ale jak zrobić to dobrze krok po kroku?

1. Wybierz odpowiednią metodę prania

Najlepiej ręcznie! Wiem, brzmi to jak wyrok, ale serio – to zajmuje dosłownie 5 minut. Wystarczy nalać letniej wody do miski, dodać delikatny detergent do wełny (albo szampon dla dzieci!) i delikatnie ugniatać sweter przez chwilę. Nie pocieraj, nie skręcaj – wełna tego nie lubi!

Jeśli jednak jesteś z teamu „nie mam czasu” i wrzucasz wszystko do pralki, to pamiętaj o kilku zasadach:

Program do prania wełny lub pranie ręczne (niskie obroty, maks. 30°C). Specjalny płyn do wełny zamiast zwykłego detergentu. Zero wirowania! (albo minimalne, do 400 obrotów).

2. Nigdy, przenigdy nie rób TEGO błędu

Największy grzech? Gorąca woda i agresywne wirowanie. Wełna nie lubi szoku termicznego! Jeśli wrzucisz sweter do ciepłej wody, a potem przepłuczesz go w zimnej, włókna się skurczą i… masz nowy mini-sweterek dla pluszowego misia.

3. Jak suszyć, żeby sweter nie stracił kształtu?

Po praniu nigdy nie wieszaj swetra na wieszaku – rozciągnie się jak guma do żucia! Zamiast tego:

Delikatnie odciśnij wodę w ręcznik (ale nie wykręcaj!). Rozłóż na płasko na suchym ręczniku i zostaw do wyschnięcia. Nie susz na grzejniku! Ciepło = sweter jak filc.

4. Jak przechowywać?