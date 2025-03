Z protokołu udostępnionego 18 marca wynika, że przesłuchanie odbyło się między godz. 10:00 a 14.40. To blisko pięć godzin czynności, w czasie których nie był obecny pełnomocnik Skrzypek, ponieważ nie został on dopuszczony do nich przez prok. Ewę Wrzosek.