"W związku z zainteresowaniem opinii publicznej i mediów okolicznościami przesłuchania świadek Barbary Skrzypek, do którego doszło 12 marca 2025 r. [...] udostępniamy skan częściowo zanonimizowanego protokołu przesłuchania świadka Barbary Skrzypek" – brzmi komunikat na stronie prokuratury.

Barbara Skrzypek została przesłuchana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek, w obecności adwokatów Jacka Dubois i Krystiana Lasika, pełnomocników pokrzywdzonego. W przesłuchaniu nie brał udziału jej pełnomocnik, bo nie zgodziła się na to prokuratura.

Przesłuchanie trwało ok. 4,5 godziny, z jedną przerwą i nie było rejestrowane. Jak informuje prokuratura, nie wnosiła o to żadna ze stron.

Co ważnego powiedziała Barbara Skrzypek?

Najbardziej istotną kwestią jest prawdopodobnie fakt, że udzieliła ona pełnomocnictwa Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi o to, że razem z synem miała niewielkie udziały w spółce Srebrna. Jarosław Kaczyński, by móc powołać przez Srebrną kolejną spółkę, potrzebował do tego zgody lub pełnomocnictwa Barbary Skrzypek i jej syna.