Pogrzeb Barbary Skrzypek odbędzie się w sobotę

"Fakt" rozmawiał z kolei z matką kobiety. – Tak to moja córka... Nie jestem w stanie rozmawiać na ten temat. Pożegnamy Basię w sobotę, 22 marca – powiedziała krótko dziennikarzom matka Barbary Skrzypek. – O godz. 13.00 w Bazylice rozpocznie się pogrzeb, poprzedzi go różaniec o godz. 12.45 – dodała.

– Dzisiaj został przesłuchany lekarz, który stwierdził zgon, co do dalszych czynności prokurator będzie informował – mówił rzecznik prokuratury. Podkreślił, że "śledztwo jest w toku, na bieżąco będą podejmowane decyzje co do dalszych czynności".