"Trzynastka" wynosi tyle, ile najniższa emerytura, a ta w marcu wzrosła do 1878,91 zł. To jednak bazowa kwota. I to brutto. W praktyce ZUS będzie w kwietniu przelewał seniorom kwotę pomniejszoną o potrącone, indywidualne składki.

"Są to: składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz podatek dochodowy – 12 procent (ale tylko w przypadku osób, które przekraczają kwotę wolną od podatku, tj. 30 000 zł rocznie). W zależności od wysokości potrąceń ostateczna kwota 13. emerytury będzie wahać się od 1484,34 do 1558,83 zł" – podaje portal tvp.info .

Kto dostanie 13. emeryturę w 2025 roku?

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie dostanie 13. emerytury w 2025 roku?

Jeśli nie otrzymujemy świadczeń z powyższej listy, na 13. emeryturę nie mamy co liczyć. Nie dostaną jej też osoby, jeśli prawo do tych świadczeń mają zawieszone na dzień 31 marca danego roku. Warto też dodać, że jeśli pobieramy dwa świadczenia, np. emerytury z ZUS i KRUS, to i tak dostaniemy tylko jedną dodatkową wypłatę z ZUS. "Ponadto do świadczenia nie są uprawnieni także sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Otrzymują oni emeryturę ze Skarbu Państwa (75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatek za wysługę lat na ostatnim stanowisku), a nie z FUS. „Trzynastka” nie przysługuje też osobom pobierającym 'emeryturę olimpijską', którą utytułowanym polskim sportowcom wypłaca MSiT" – zauważa "Rzeczpospolita".