Perfumy supermodelki na przecenie w Rossmannie. To jak wybuch pomarańczy i wanilii

Jeśli kochacie perfumy, to mam dla was news, który sprawi, że od razu pobiegniecie do Rossmanna. Perfumy sygnowane przez samą Naomi Campbell są teraz na przecenie – z 99,99 zł na 59,99 zł! I serio, to jest zapach, który totalnie warto mieć w swojej kolekcji. Na początku kusi owocową świeżością, potem przechodzi w kwiatowe nuty, a na końcu zostawia ciepły, otulający aromat wanilii i drzewa sandałowego.