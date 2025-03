Kupiłam arabskie perfumy o zapachu prawdziwej czekolady. Nie zgadniecie, w jakim sklepie

Arabskie perfumy – to hasło słyszał chyba każdy, nawet jeśli nie interesują go kosmetyki. Arabskie zapachy podbiły serca Polek, a te szukają kolejnych ciekawych aromatów z tej serii. I nie jestem wyjątkiem – postanowiłam znaleźć wyjątkowy zapach czekolady w arabskiej wersji. Okazało się, że taki istnieje, pachnie obłędnie i zaskoczenie – kupicie go w Empiku!