Awantura w Sejmie o Tarczę Wschód

– Każdy, kto popiera tego typu zapisy, popiera rozbicie jedności transatlantyckiej i na to nie może być zgody. Ale zrobiliśmy wam test i zaproponowaliśmy – i dzisiaj ja przedkładam panu marszałkowi poprawkę do uchwały – że jesteśmy gotowi poprzeć poprzez aklamację projekt uchwały, jeżeli zniknie z niej jeden punkt o poparciu tej rezolucji – mówił w Sejmie poseł PiS Marcin Ociepa.

Zwrócił się też do rodaków ze wschodu Polski. – Zwracam się do Polaków na wschodzie Polski. Patrzcie, jak oni głosują. Patrzcie, jak się podniecają, żeby nie dać ochrony waszym domom. To jest ich polityka – oświadczył Kowal.

Czym jest Tarcza Wschód?

– Ultimate Building Machine to maszyna, która produkuje w bardzo krótkim czasie miejsca schronienia, magazyny, hangary. Przetwarza surowce i prefabrykaty. To jest taka duża drukarka, która jest w stanie w bardzo krótkim czasie wybudować coś, co dla Tarczy Wschód, a tak naprawdę dla wielu miejsc w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa, jest absolutnie konieczne – powiedział wówczas wicepremier Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do realizacji projektu Tarcza Wschód.