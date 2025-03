Polityka bagażowa Ryanaira w ostatnich miesiącach wywoływała wiele dyskusji. Kolejni pasażerowie musieli dopłacać z powodu zbyt dużego bagażu , ale równocześnie przewoźnik zaczął surowo podchodzić także do innej kwestii. Irlandczycy właśnie po raz kolejny poinformowali, że idą do sądu w związku z niewłaściwym zachowaniem pasażera. Tym razem chodzi o turystę lecącego z Lanzarote.

Podawał się za dyplomatę z ONZ. Wracając z wakacji w Hiszpanii wywołał awanturę w Ryanairze

Sprawa, która niebawem zostanie rozpatrzona przez hiszpański sąd, sięga 17 stycznia 2025 roku. Lot z Lanzarote do Santiago został opóźniony z powodu awanturującego się pasażera. Mężczyzna, który twierdził, że jest "dyplomatą z ONZ " i posiada immunitet (brytyjskie media informowały, że to nie prawda), uparł się, że będzie siedział w miejscu, które sam wybrał, a nie tam, gdzie wskazywała jego karta pokładowa.

Ostatecznie na całe zajście patrzyło 137 innych pasażerów. Na domiar złego start lotu nr FR2001 został przez to opóźniony o 40 minut. I to właśnie za to opóźnienie i nieodpowiednie zachowanie pasażer może teraz słono zapłacić, a nawet trafić do więzienia.