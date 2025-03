Tajlandia chce zmienić zasady wjazdu dla turystów. Obecne obowiązują niecały rok

Wiele osób do ruszenia na przygodę w Azji Południowo-Wschodniej z pewnością zachęciła zmiana zasad wjazdu do Tajlandii. Latem 2024 roku w życie weszły przepisy, na mocy których obywatele 93 krajów, w tym Polski, mogli tam legalnie przebywać przez 60 dni. Była to idealna okazja do spróbowania innego życia, a także połączenia workation ze zwiedzaniem. Ale pojawił się problem.