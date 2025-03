Szokujące nagranie z politykami PiS

– Z kontekstu wynikało, że to dotyczyło prokurator Wrzosek – powiedziała Justyna Dobrosz-Oracz, która ujawniła nagranie w programie "Bez trybu" na antenie TVP Info w środę (19 marca).

– Ja ją pchnę, no co ty. Niech sp******a – mówił europoseł Jacek Ozdoba.

– Nie no, ale delikatnie – odpowiedział mu Marek Suski .

W dalszej części nagrania słyszymy wypowiedź Ozdoby: "Szkodnik. No nie, to jest bezczelne babsko".

– To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać – mówił Jan Kanthak.

Kaczyński nie chciał za bardzo rozmawiać z dziennikarzami

Wszystko wskazuje na to, że politycy PiS mówili o Ewie Wrzosek. Wieczorem 19 marca prokurator opublikowała na platformie X fragment materiału TVP , oznaczając polityków PiS i dodając krótki komentarz: "Bez komentarza". W kolejnym poście zwróciła się bezpośrednio do Jacka Ozdoby, pytając: "Panie Ozdoba, chciał mnie pan pobić?".

O sprawę w czwartek dziennikarze zapytali Jarosława Kaczyńskiego . – Ja nie mam zamiaru z wami rozmawiać – powiedział prezes PiS, co cytuje TVN24 . – Wyście się nie oburzali na osiem gwiazdek, (...) więc nie macie żadnego moralnego prawa, żeby o takich sprawach w ogóle mówić – stwierdził.

Nie chciał też odnieść się do zachowania Ozdoby. – Nie będę się do tego odnosił – padło. Kaczyński rzucił też do dziennikarzy: – Wy nie macie moralnego prawa o cokolwiek mnie pytać i w ogóle być w tym gmachu.